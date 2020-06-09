9 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1974) родился КАРАКУЛОВ Кайдар Самигулович - командующий войсками регионального командования «Юг».

Родился в Оренбургской области (РФ). Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (1995); Национальный университет обороны Республики Казахстан (2004); Военную академию Генерального штаба Российской Федерации (2012).

Трудовая деятельность: проходил службу в должностях командира танкового взвода, командира мотострелковой роты, заместителя командира мотострелкового батальона, командира отдельного батальона, заместителя командира бригады, командира бригады, заместителя командующего войсками регионального командования «Юг» по боевой подготовке, первого заместителя - начальника штаба управления командующего войсками регионального командования «Восток», первого заместителя - начальника штаба управления командующего войсками регионального командования «Юг»; командующий войсками регионального командования «Астана» (2016-2018); командующий десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан (2018-2019).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.



