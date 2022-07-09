9 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

58 лет назад (1964) родился СЕЙТИМОВ Нурлан Мусатаевич - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Эстонской Республике.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет (международные отношения); Дипломатическую академию МИД Российской Федерации (Москва), чрезвычайный и полномочный посланник II класса.

Трудовая деятельность: сотрудник системы МИД РК (1994-1996); специалист департамента по работе с дипломатическими представительствами МИД РК, г. Алматы (1994-1996); третий секретарь отделения посольства РК в ФРГ, г. Берлин (1996-1997); второй секретарь департамента консульской службы, начальник отдела стран Европы и Америки ДКС МИД РК, гг. Алматы, Астана (1997-2000); консул генерального консульства РК в г. Франкфурте-на-Майне, консул консульства РК в г. Ганновере (2000-2004); начальник отдела, управления, заместитель директора департамента СНГ МИД РК, г. Астана (2004-2007); главный инспектор, заместитель заведующего Центра внешней политики Администрации Президента РК (2007-2010); советник-посланник посольства РК в РФ (2010-2013); генеральный консул РК в г. Франкфурт-на-Майне (2013-2016); чрезвычайный и полномочный посол РК в Республике Таджикистан (2016-2019); ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстана (01.2019-12.2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «ҚР Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астанаға 10 жыл» (2008), «ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

48 лет назад (1974) родился СКАКОВ Абылкаир Бактыбаевич - аким Павлодарской области.

Родился в Павлодарской области. Окончил Акмолинский финансово-экономический техникум, финансист по налогам (1995); Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, экономист, финансист (2000); Казахский институт правоведения и международных отношений, бакалавр-юрист (2004).

Трудовая деятельность: специалист, налоговый инспектор, старший налоговый инспектор отдела косвенных налогов Налоговой инспекции (затем Налогового комитета) по Павлодарской области (1995-1998); главный налоговый инспектор отдела налогового аудита крупных налогоплательщиков Налогового комитета по Павлодарской области (1998-1999); начальник отдела по работе с крупными налогоплательщиками Налогового комитета по Павлодарской области (1999-2000); начальник отдела по работе с незарегистрированными налогоплательщиками Налогового комитета по Павлодарской области (07.2000-11.2000); начальник отдела анализа, прогнозирования и учета платежей Налогового комитета по Павлодарской области (2000-2001); заместитель председателя Налогового комитета по г. Павлодар (2001-2005); председатель Налогового комитета по Качирскому району Павлодарской области (2005-2006); заместитель директора по экономике департамента здравоохранения Павлодарской области (2006-2008); начальник Налогового управления по г. Павлодар Налогового департамента по Павлодарской области (2008-2010); начальник Налогового департамента по Костанайской области (2010-2012); заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов РК (2012-2014); руководитель департамента государственных доходов по г. Астана (с 2014 года); заместитель министра обороны РК (2016-2019); председатель Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с января 2020 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Ерең еңбегі үшін» (2014).

46 лет назад (1976) родился КУЛЬСЕИТОВ Айдын Женисович - заведующий отделом стратегического планирования Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет инженер-экономист (1997); Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы (2004).

Трудовая деятельность: агент по рекламе, менеджер ТОО «Жанна» (1996-1997); главный менеджер, заместитель директора ТОО «Олжа» (1997-1999); генеральный директор ТОО «Латифа» (1999-2000); главный специалист, начальник отдела индустрии, экологии и связи г. Усть-Каменогорск (2000-2003); слушатель Академии государственной службы (2003-2004); начальник отдела, начальник управления, директор департамента индустриальной политики, директор департамента стратегического планирования и сводного анализа Министерства индустрии и торговли РК (2004-2008); директор департамента стратегического планирования и межотраслевой координации Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК (2008); заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (2008-2009); председатель правления АО «Национальный инновационный фонд» (2009-2012); председатель правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию (НАТР)» (2012-2014); председатель правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» (2014-2017); заведующий Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

44 года назад (1978) родился СКАКОВ Максат Нурлыбекулы - внештатный советник Президента Республики Казахстан.

Родился в Кызылординской области. Окончил Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, преподаватель истории, основ права и экономики (2003); Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, государственное и местное управление (2009).

Трудовая деятельность: воинская служба в Национальной гвардии Президента РК (1997-1999); органы внутренних дел РК (1999-2001); сотрудник Службы охраны Президента РК (2001-2003); заместитель начальника управления, департамента молодежной политики Министерства культуры РК (2003-2005); главный специалист Министерства образования и науки РК, заместитель директора Индивидуальной торгово-предпринимательской палаты (2005-2006); вице-президент индивидуальной торгово-предпринимательской палаты, офицер Комитета национальной безопасности РК (2006-2007); советник Премьер-Министра РК (2007-2012); председатель Комитета по языкам Министерства культуры и информации РК, председатель Комитета по развитию языков и общественно-политических работ Министерства культуры и спорта РК (2012-2015); старший помощник по особо важным поручениям Генерального прокурора РК (2015-2017); заместитель акима Мангистауской области (2017-2019).

На занимаемой должности - с июня 2019 года.

Награжден медалями «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Мұнайлы ауданына 10 жыл», «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметіне 25 жыл», медалью имени Гани Муратбаева; нагрудными знаками «Мәдениет саласының үздігі», «Қазақстан Республикасы құқық қорғау әскеріне 25 жыл», Службы охраны Президента Республики Казахстан; почетными грамотами председателя Ассамблеи народов Казахстана, министра культуры Республики Казахстан.

44 года назад (1978) родился ОСПАНОВ Мади Жарылгасынович - руководитель центрального аппарата партии AMANAT.

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, международное право (1999).

Трудовая деятельность: судебный пристав Сарыаркинского районного суда управления юстиции г. Астана (с 1999 года); ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела правовой экспертизы управления правовой экспертизы, систематизации законодательства и правового всеобуча департамента юридической службы Министерства финансов РК (2000-2001); начальник отдела правовой экспертизы Агентства финансовой полиции РК (2001-2002); консультант юридического отдела канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2003); начальник юридического департамента АО «Семсер». (2003-2007); руководитель в коммерческих организациях (2008-2013); консультант юридической службы центрального аппарата НДП «Nur Otan» (08.2013-09.2013); заместитель руководителя центрального аппарата - руководитель юридической службы партии «Nur Otan» (2013-2018); заместитель руководителя центрального аппарата партии - начальник управления правового обеспечения и кадрового делопроизводства «Nur Otan» (05.2018-09.2018); руководитель центрального аппарата партии Nur Otan (2018-2019); руководитель центрального аппарата партии Nur Otan (2020-2022).

На занимаемой должности - с 2022 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».