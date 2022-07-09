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      История Казахстана

    9 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

    9 Июля 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    День работников водного хозяйства в Казахстане

    Один из самых новых праздников в календаре профессиональных мероприятий Казахстана был утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан № 11 от 24 января 2019 года.

    Введение Дня работников водного хозяйства - это дань уважения всем работникам водного хозяйства, которые делают весомый вклад в обеспечение населения и отраслей экономики водными ресурсами, поддерживают надежную работу водохозяйственных объектов, помогают сохранять и приумножать природные богатства Казахстана.

    СОБЫТИЯ

    В 1906 году группа депутатов первой Государственной думы, в числе которых были народные представители от Казахстана Алихан Бокейханов, Салимгерей Жантурин, в знак протеста против досрочного роспуска парламента провела в городе Выборг совещание и приняла так называемое Выборгское воззвание.

    Царское правительство, обеспокоившись чрезвычайной активностью народных избранников Государственной думы, требовавших удаления безответственных министров, нарушающих законы, подавляющих свободу, стремившихся издать закон о наделении землею трудящегося крестьянства путем обращения на этот предмет «земель казенных, удельных, кабинетских, монастырских, церковных и принудительного отчуждения земель частновладельческих», досрочно распустило парламент. Депутаты-трудовики выступили с призывом собраться в Петербурге и издать манифест о неподчинении акту о роспуске Думы с предложением населению сплотиться вокруг нее.

    В 1991 году в целях дальнейшего совершенствования системы контроля за соблюдением налогового законодательства создана Государственная налоговая служба. Этой вновь созданной службе был придан статус самостоятельного финансового института.

    В 2001 году вышел в свет Закон Республики Казахстан «О науке», регулирующий общественные отношения в области науки и научно-технической деятельности, определяющий права и обязанности субъектов научной и научно-технической сферы.

    В 2007 году члены археолого-этнографического центра при Атырауском государственном университете во время очередной экспедиции обнаружили шесть неизвестных ранее курганов сарматского периода. Несколько старинных кувшинов, ковшей и другие утвари наших древних предков, относящиеся к сарматскому периоду, были найдены в Кзылкогинском районе Атырауской области.

    В 2009 году АО «Казпочта» ввело в обращение на территории Республики Казахстан художественную марку серии «Доспехи и оружие древнего Казахстана». На марке изображен щит воина XVIII века на фоне отряда воинов. Печать марки выполнена офсетным способом в четыре краски, перфорация гребенчатая, размер марки 50х38 мм, тираж - 30 тыс. штук. Художник - Данияр Мухамеджанов. Марки отпечатаны на Пекинской фабрике знаков почтовой оплаты (КНР).

    В 2011 году через Южно-Казахстанскую область пролег маршрут международного марафона под девизом «За чистую воду для жителей Азии». Трое единомышленников пробежали за 150 дней по территории шести государств. Они начали свой путь в Стамбуле, пересекли Ирак, Туркменистан и Узбекистан. После Шымкента прошли через южные регионы Казахстана и Китая. Марафонцев сопровождали съемочные группы нескольких мировых телеканалов.

    В 2015 году впервые казахстанский судья стал супервайзером Объединенного мира борьбы (United World Wrestling - UWW). Рефери по греко-римской, вольной и женской борьбе Бахытжан Жаксыкулов принял участие в квалификационном судейском семинаре во Франкфурте (Германия). По его итогам президент UWW Ненад Лалович назначил казахстанца супервайзером международной федерации. Б. Жаксыкулов прошел специальный экзамен, где показал лучший результат. В общей сложности в мире насчитывается всего восемь супервайзеров.

    В 2017 году две золотые и одну серебряную медали завоевали казахстанские легкоатлеты на чемпионате Азии, который проходил в индийском городе Бхубанешваре.

    Наибольшего успеха казахстанцы добились в тройном прыжке. Чемпионский титул завоевала 18-летняя Мария Овчинникова. Ее результат - 13.72 метра. Второй стала участница трех Олимпиад Ирина Эктова - 13.62.

    В 2018 году в Болгарии в рамках международного летнего лагеря KWU Camp 2018 прошел ежегодный турнир кадетов «Varna Cup 2018» по киокушинкай-кан каратэ, на котором воспитанница специализированной детско-юношеской спортивной школы Акмолинской области Алемгуль Сабырхан стала победительницей в весовой категории свыше 65 кг. В турнире принимали участие 139 спортсменов из 18 стран.

    В 2019 году 9-летняя ученица столичного лицея Ляйлим Рыскали прочитала отрывок из стихотворения великого казахского поэта Абая и передала эстафету Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

    «Наша маленькая соотечественница Ләйлім-Шырақ, прочитав отрывок из стихотворения Абая, передала мне эстафету, посвященную 175-летию великого поэта. Я с радостью принял эту эстафету. Благодаря Абаю наша страна известна миру. 30 мая этого года я подписал Указ о праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбаева. Наследие Абая - наше бесценное сокровище!», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства прочитал в отрывок из стихотворения «Ғылым таппай мақтанба», призывающий молодежь к науке, образованию, достижению целей.

    Литературный челлендж быстро набрал обороты и стал популярным не только в Казахстане, но и в мире.

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