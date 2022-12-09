9 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

66 лет назад (1956) родился ТАСМАГАМБЕТОВ Имангали Нургалиевич - генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности.

Родился в Гурьевской (Атырауской) области. Окончил естественно-географический факультет Уральского педагогического института, учитель географии, биологии (1979).

Трудовая деятельность: тренер детско-юношеской спортивной школы с. Махамбет Гурьевской области (1973-1974); учитель географии и биологии Махамбетской средней школы Гурьевской области (1979); заведующий организационным отделом Махамбетского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана, заведующий кабинетом комсомольской работы, заведующий отделом комсомольских организаций Гурьевского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1979-1983); первый секретарь Гурьевского горкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1983-1985); заведующий организационным отделом Гурьевского горкома Компартии Казахстана (1985-1986); первый секретарь Гурьевского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1986-1988); заведующий отделом рабочей молодежи, отделом социально-экономических проблем молодежи Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана, секретарь Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1988-1989); первый секретарь Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1989-1991); председатель Государственного комитета РК по делам молодежи (1991-1993); помощник Президента РК (1993-1995); заместитель Премьер-Министра РК (1995-1997); заместитель Премьер-Министра - министр образования и культуры РК (03.1997-10.1997); заместитель руководителя администрации Президента РК - заведующий организационно-контрольным отделом администрации Президента РК (1997-1998); первый помощник Президента РК (1998-1999); аким Атырауской области (1999-2000); заместитель Премьер-Министра РК (2000-2002); Премьер-Министр РК (2002-2003); Государственный секретарь РК (2003-2004); руководитель администрации Президента РК (03.2004-12.2004); аким Алматы (2004-2008); аким Астаны (2008-2014); министр обороны РК (2014-2016); заместитель Премьер-Министра РК (2016-2017); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (2017-2019); президент Федерации гольфа Республики Казахстан (с 2022 года).

На занимаемой должности - с ноября 2022 года.

Награжден орденами «Парасат» (1998), «Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева» (2004), «Святого благоверного князя Даниила Московского» Русской православной церкви, «Дружбы» Российской Федерации; юбилейной медалью «10 лет Астане» (2008), медалью ЮНЕСКО «Шелковый путь» (2014); именной дощечкой «В знак признательности за верность и приверженность принципам ООН и неоценимый вклад в работу ООН в Казахстане за последние 15 лет» (2008).

51 год назад (1971-2020) родился журналист КУРАНБЕК Бейсен Абайулы - журналист, телеведущий, телепублицист, лауреат премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Трудовая деятельность: журналист, ответственный секретарь республиканской газеты «Спорт»; работал на телеканале «Рахат», «Хабар», «31 канал», в телерадиокомплексе Президента; генеральный директор телеканала «Жетысу» Алматинской области (2007-2012); ведущий известного социально-бытового ток-шоу «Айтуға оңай» на телеканале «Қазақстан» (2013-2017); генеральный директор Алматинского областного телеканала «Жетысу» (2014-2020); ведущий программы «Қарекет» (с 2017 года).

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Намыс» имени Бауыржана Момышулы, «Ерен еңбегі үшін», «Тіл жанашыры»; нагрудным знаком «Мәдениет қайраткері». Обладатель национальной премии «Жыл таңдауы». Почетный гражданин г. Талдыкорган.



