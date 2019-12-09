9 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1956) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации.

Родился в Гурьевской (ныне Атырауской) области. Окончил естественно-географический факультет Уральского педагогического института имени А.С. Пушкина, учитель географии, биологии (1979).

Трудовая деятельность: тренер детско-юношеской спортивной школы с. Махамбет Гурьевской области (1973-1974); учитель географии и биологии Махамбетской средней школы Гурьевской области (1979); заведующий организационным отделом Махамбетского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана, заведующий кабинетом комсомольской работы, заведующий отделом комсомольских организаций Гурьевского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1979-1983); первый секретарь Гурьевского горкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1983-1985); заведующий организационным отделом Гурьевского горкома Компартии Казахстана (1985-1986); первый секретарь Гурьевского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1986-1988); заведующий отделом рабочей молодёжи, отделом социально-экономических проблем молодёжи Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана, секретарь Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1988-1989); первый секретарь Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1989-1991); председатель Государственного комитета РК по делам молодёжи (1991-1993); помощник Президента РК (1993-1995); заместитель Премьер-Министра РК (1995-1997); заместитель Премьер-Министра - министр образования и культуры РК (03.1997-10.1997); заместитель руководителя администрации Президента РК - заведующий организационно-контрольным отделом администрации Президента РК (1997-1998); первый помощник Президента РК (1998-1999); аким Атырауской области (1999-2000); заместитель Премьер-Министра РК (2000-2002); Премьер-Министр РК (2002-2003); Государственный секретарь РК (2003-2004); руководитель администрации Президента РК (03.2004-12.2004); аким г. Алматы (2004-2008); аким г. Астана (2008-2014); министр обороны РК (2014-2016); заместитель Премьер-Министра РК (2016-2017).

На занимаемой должности - с февраля 2017 года.

Награжден орденами «Парасат» (1998), «Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева» (2004), «Святого благоверного князя Даниила Московского» Русской православной церкви, «Дружбы» Российской Федерации; юбилейной медалью «10 лет Астане» (2008), медалью ЮНЕСКО «Шелковый путь» (2014); именной дощечкой «В знак признательности за верность и приверженность принципам ООН и неоценимый вклад в работу ООН в Казахстане за последние 15 лет» (2008).





назад (1962) родился- аким города Кокшетау.

Родился в Омской области (РСФСР). Окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева, инженер-строитель (1988).

Трудовая деятельность: мастер, главный инженер Омск-Даутского карьероуправления (1988-1993); директор ТОО «Ритм» (1993-1998); директор ТОО «Реал НГП» (1998-2005); директор ТОО «СК Ауыл газ» (2006-2011); руководитель ТОО «ЕNKI» (2011-2014); руководитель управления строительства Акмолинской области (2014-2017); заместитель акима г. Кокшетау (2018-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2004).





назад (1965) родилась- судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родилась в Уральской (ныне Западно-Казахстанской) области. Окончила Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского, правовед (1988).

Трудовая деятельность: старшая пионервожатая Григорьевской средней школы, посёлок Григорьевка Бурлинского района Уральской области (1982-1984); старший юрисконсульт Вадинского РАПО г. Вадинск Пензенской области РСФСР (1988-1989); юрисконсульт Бурлинского ремонтного предприятия г. Аксай Уральской области (1989-1990); юрисконсульт Аксайской базы ПТОК треста «Оренбург-бургаз» г. Аксай Уральской области (1990-1992); старший юрисконсульт государственного концерна «Казахгаз» г. Уральск (03.1992-07.1992); судья Арбитражного суда Западно-Казахстанской области (1992-1995); судья Западно-Казахстанского областного суда (1995-2002); председатель Бурлинского районного суда Западно-Казахстанской области (2002-2007); председатель Специализированного межрайонного экономического суда Западно-Казахстанской области (2007-2009); заместитель прокурора Мангыстауской области.

На занимаемой должности - с июня 2012 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2008).





назад (1966) родился- президент Международного аэропорта Алматы.

Родился в Павлодарской области. Окончил Омское лётно-техническое училище гражданской авиации; ордена Ленина Академию гражданской авиации г. Санкт-Петербург.

Трудовая деятельность: заместитель начальника службы организации перевозок Павлодарский объединенный авиаотряд Казахского управления гражданской авиации; сотрудник авиакомпании «Иртыш Авиа» ЗАО «Эйр Казахстан» (1997-2003); руководящие должности в Международном аэропорту г. Алматы (2003-2010); исполнительный директор по организации перевозок АО «Международный аэропорт Алматы» (2010-2018).

На занимаемой должности - с июня 2018 года.