9 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день борьбы с коррупцией

Отмечается по инициативе Организации Объединенных Наций. В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции.

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления

В сентябре 2015 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций своей резолюцией (A/RES/69/323) постановила провозгласить 9 декабря Международным днём памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, основная задача которой - предотвращение и наказание актов геноцида в мирное и военное время в странах, ратифицировавших конвенцию.

СОБЫТИЯ

В 1991 году Государственная библиотека имени А. Пушкина была переименована в Национальную библиотеку Казахской ССР, затем, после переименования Казахской ССР в Республику Казахстан, - в Национальную библиотеку Республики Казахстан. На данный момент фонд Национальной библиотеки РК составляет 7 миллионов книг.

В 1996 году Кайрат Рыскулбеков был посмертно награждён званием «Халық Қаһарманы» («Народный Герой») и орденом «Отан».

Кайрат Ногайбаевич Рыскулбеков (1966-1988 года) - участник декабрьских событий 1986 года в Алма-Ате, за участие в которых был осуждён к высшей мере наказания - смертной казни, которая была заменена двадцатью годами лишения свободы. Погиб по дороге к месту лишения свободы при невыясненных до конца обстоятельствах. В 1992 году посмертно был полностью реабилитирован.

В 1997 году в столице Исламской Республики Иран - Тегеране - была принята резолюция «Об оказании помощи регионам исламского мира, пострадавшим от экологической катастрофы: бассейн Аральского моря и район Семипалатинского ядерного полигона».

В 2008 году в Караганде состоялось открытие памятника великому ученому и мыслителю Абаю.

5-метровая скульптура отлита из бронзы в художественно-производственном комбинате Карагандинской областной организации Союза художников Казахстана. Автором памятника Абаю является скульптор Аскар Нартов.

В 2009 году в Алматы была выпущена почтовая марка к 100-летию выдающегося кинооператора, народного артиста, члена Союза кинематографистов республики Искандера Тынышпаева.

Искандер Тынышпаев (1909-1995) - первый казахский профессиональный кинооператор. Десятки документальных и научно-популярных фильмов, которые снимал Искандер Тынышпаев, вошли в золотой фонд киноискусства Казахстана и являются своеобразными учебными пособиями по операторскому искусству.

В 2010 году в ходе заседания Высшего органа Таможенного союза президенты Казахстана - Нурсултан Назарбаев, Беларуси - Александр Лукашенко и России - Дмитрий Медведев подписали Декларацию о формировании Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

В 2011 году в Республике Польша национальная компания «Польская почта» выпустила специальную почтовую марку, посвященную 20-летию независимости Казахстана. На марке изображен контур территории нашей страны, заполненный изнутри национальным орнаментом, и надпись «20 лет независимости Казахстана». Юбилейная марка выпущена в количестве 500 тысяч штук, а ее номинал равен 2,40 злотых.

В 2013 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в целях культивирования нравственных ценностей и позитивного образа семьи и брака, повышения статуса семьи подписал распоряжение о ежегодном проведении национального конкурса «Мерейлі отбасы».

В 2016 году учитель «Назарбаев Интеллектуальной школы» города Усть-Каменогорска Марат Нуризинов защитил докторскую диссертацию в Италии перед комиссией, в составе которой были крупные ученые из разных стран мира. Вместе с поздравлениями Марат Нуризинов узнал о том, что он единственный казах, обучавшийся за всю историю вуза на этом факультете, и, что его работа теперь будет доступна читателям Национальной библиотеки Италии в городе Риме.

В 2016 году трем национальным театрам Казахстана - корейскому, немецкому и уйгурскому - был присвоен статус академических театров страны.

В 2016 году в Актау открыли первый военный пирс для базирования кораблей и судов Военно-морских сил Казахстана. Наличие собственного пункта базирования кораблей позволит эффективно и своевременно реагировать на возможные угрозы в казахстанском секторе Каспийского моря, своевременно организовывать подвоз и обеспечение всеми видами материально-технического обеспечения, оперативно осуществлять выход кораблей в районы сосредоточения.

В 2018 году за выдающийся вклад в развитие культуры и преданность своем делу народная артистка Казахстана Роза Рымбаева была удостоена российской премии «Национальное величие». Торжественная церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Премия «Национальное величие» - независимая общественная премия, целью которой является выявление и поощрение российских и зарубежных успешных людей. Также премии удостаиваются государственные и общественные деятели, представители культуры и искусства.