Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    9 человек погибли в ДТП в Туркестанской области

    17 Июля 2023, 13:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 17 июля около 09:00 в Байдибекский РОП поступило сообщение о том, что возле села Шаян произошло ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    На трассе областного значения Екпинди-Созак столкнулись автомобили Nissan, Toyota Camry и Volkswagen Grafter, говорится в сообщении канала. В результате аварии произошло возгорание транспортных средств.

    На месте скончались девять человек, в больницу доставлены 13 человек, два человека от медицинской помощи отказались.

    Предварительно ДТП произошло из-за выезда автомашины Nissan на полосу встречного движения. В настоящее время на месте ДТП находится руководство ДП Туркестанской области.

    Все обстоятельства произошедшего выясняются. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 УК РК.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    ДТП Происшествия Транспорт Дороги Туркестан
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Швеции у здания парламента подожгли Коран
    Не спать за рулем призывают полицейские Жамбылской области
    Работу по содержанию дорог в Жамбылской области признали неудовлетворительной
    Ремонт проспектов Абая и Аль-Фараби в Алматы: когда появятся разметки
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Астанчан просят закрывать по ночам окна
    4 Каким будет август в Казахстане - прогноз синоптиков
    5 Дарын Кулжабаев досрочно победил узбекистанца Афзалбека Бахтиерова