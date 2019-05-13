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9 человек погибли в ДТП на трассе Алматы - Бишкек
13 Мая 2019 10:39 213
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На 109-м километре трассы Алматы - Бишкек произошло смертельное ДТП, 9 человек погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По информации департамента полиции Алматинской области, авария произошла утром 12 мая
«Столкнулись автомашины Lada и Toyota Camry. Погибли 9 человек, трое из них - женщины. Личность погибших установлена. Это жители Алматы, Шымкента, Туркестанской и Алматинской областей. По предварительной версии, водитель Лады, не справившись с управлением автомашиной, выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с Тойотой», - сообщили в полиции.
Начато досудебное расследование, предусмотренное частью 4 статьи 345 УК РК.
Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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