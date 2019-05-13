9 человек погибли в ДТП на трассе Алматы - Бишкек

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На 109-м километре трассы Алматы - Бишкек произошло смертельное ДТП, 9 человек погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции Алматинской области, авария произошла утром 12 мая

«Столкнулись автомашины Lada и Toyota Camry. Погибли 9 человек, трое из них - женщины. Личность погибших установлена. Это жители Алматы, Шымкента, Туркестанской и Алматинской областей. По предварительной версии, водитель Лады, не справившись с управлением автомашиной, выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с Тойотой», - сообщили в полиции.

Начато досудебное расследование, предусмотренное частью 4 статьи 345 УК РК.