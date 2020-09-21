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    9 авто таджикистанцев продали со стоянки мать и сын в Туркестанской области

    21 Сентября 2020, 10:44

    САРЫАГАШСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашский РОП поступили заявления от граждан Таджикистана о том, что неизвестные лица продали 9 их автомашин, которые они оставили на стоянке возле пограничного пункта в мае текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

    Спустя месяцы потерпевшие обнаружили пропажу своих автомашин и обратились за помощью в полицию. Данные факты полицейские зарегистрировали в ЕРДР по уголовной статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» и приступили к розыску подозреваемых лиц.

    С целью раскрытия преступления на место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Стражи порядка опросили очевидцев и провели другие оперативно-розыскные мероприятия, в результате чего оперативники вышли на след подозреваемых. Ими оказались местные жители, мать и сын, работавшие на стоянке, которым потерпевшие доверили свои оставленные машины. Полицейские задержали подозреваемых в доме их родственников в Казыгуртском районе. Их доставили в Сарыагашский РОП, где они полностью признались в содеянном.

    Следствием установлено, что судимый в 2019 году к 3,5 годам ограничения свободы молодой человек снова пошел на преступление. Уговорив свою мать, злоумышленник, продал 6 автомашин со стоянки в г. Шымкент за 5 миллионов тенге. Остальные автомашины распродал на запчасти в город Сарыагаш за 2,5 миллиона тенге. Вырученные деньги они потратили на свои нужды.

    В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по уголовной статье «Кража».

    Подозреваемые арестованы. Изъятые в качестве вещественных доказательств автомашины возвращены законным владельцам. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность задержанных к другим преступлениям.

    Автор:

    Туркестанская область Борьба с преступностью Происшествия Транспорт Таджикистан МВД РК
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