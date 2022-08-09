9 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

64 года назад (1958) родился БАЙЖАНОВ Улан Сапарович - заместитель генерального прокурора Республики Казахстан.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1980).

Трудовая деятельность: старший юрисконсульт КП «КазГУград» (1980-1983); начальник отдела РО «Казкнига» Госкомиздата Казахской ССР (1983-1987); инструктор, заместитель заведующего юридическим отделом, заведующий отделом административных органов, заведующий государственно-правовым отделом Алма-Атинского горисполкома (1987-1991); начальник управления юстиции г. Алматы, член коллегии Министерства юстиции Республики Казахстан (1991-1995); генеральный директор правового центра «Алматы-Зан» (1995-1997); вице-президент ОАО «Казахтелеком» (1997-1999); вице-министр Министерства государственных доходов Республики Казахстан (1999-2002); исполнительный директор по правовому обеспечению ЗАО «НК «КазМунайГаз» (01.2003-03.2003); заместитель генерального директора ЗАО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз» (03.2003-07.2003); президент ЗАО «Нефтеконсалтинг» (с 12.2003 г. - АО «КазМунайГазКонсалтинг») (2003-2005); руководитель аппарата президента АО «НК «КазМунайГаз», вице-президент по поддержке бизнеса и правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз» (2005-2008); управляющий директор АО «Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» (2009-2011); руководитель аппарата генерального прокурора РК, специальный представитель Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в странах Европы и международных организациях (2011-2015); ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (2015-2017); заместитель председателя правления АО «Казкоммерцбанк» (2017-2018); председатель Ревизионной комиссии НОК РК (2020-2021); независимый директор АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (2021-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

Награжден орденом «Даңқ» II ст.; юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 20 жыл», «Халықаралық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін» и другими юбилейными медалями; нагрудным знаком «Прокуратураның құрметті қызметкері».

60 лет назад (1962) родился МАРАБАЕВ Жакып Насибкалиевич - заслуженный работник нефтегазовой отрасли Республики Казахстан, кандидат экономических наук.

Родился в г. Гурьев. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина (1984); Московский государственный университет управления, горный инженер (2002).

Трудовая деятельность: начальник технического отдела НГДУ «Комсомольскнефть» (1984-1990); директор коммерческой службы концерна «Сфинкс» (1990-1991); начальник отдела углеводородного сырья МВЭС РК (1991-1993); начальник управления морских работ Министерства энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан (1993); вице-президент АО «Казахстанкаспийшельф» (1993-1995); генеральный директор Международного консорциума по исследованию Каспийского моря «Казахстанкаспийшельф» (1995-1997); коммерческий директор, директор по инвестициям и новым проектам, вице-президент по газовым проектам и нефтехимии ЗАО «ННК «Казахойл» (1997-1999); заместитель председателя правления ОАО «Народный сберегательный банк Казахстана» (01.1999-03.1999); вице-президент по производству ЗАО «НКТН «КазТрансОйл» (03.1999-09.1999); вице-президент по газовым проектам ЗАО «ННК «Казахойл» (1999-2001); заместитель генерального директора ЗАО «НК «Транспорт нефти и газа» (2001-2002); управляющий директор по инвестиционным проектам и управлению долями в СП, управляющий директор по управлению проектами СРП ЗАО «НК «КазМунайГаз» (2002-2004); генеральный директор АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (2004-2006); председатель координационного совета ОЮЛ «Ассоциация «KazEnergy» (2006-2008); заместитель первого управляющего директора «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» (2008-2019); заместитель председателя правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2019-2022).

Награжден орденами «Парасат», «Құрмет», королевы Виктории Европейской бизнес-ассоциации; медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «10-летие Ассоциации KAZENERGY»; нагрудными знаками «Заслуженный работник нефтегазовой отрасли РК», «Первооткрыватель месторождения Республики Казахстан».



