9 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ





Всемирный день книголюбов

Появившийся в США праздник практически сразу приобрёл популярность и в других уголках мира, став популярным и отмечаемым во многих странах. Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы и издатели, типографии и книжные магазины и лавки, ну и, конечно, читатели - те люди, для которых собственно книга и создаётся.

Международный день коренных народов мира

Учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1994 году. В этот день в 1982 году состоялось первое заседание Рабочей группы по коренному населению при ООН. Основной ее задачей была защита человеческих прав и фундаментальных свобод коренных народов.

СОБЫТИЯ

В 1994 году в Алматы был заложен первый камень в фундамент Государственного хранилища драгоценностей Национального банка Республики Казахстан.

В 2000 году был подписан Меморандум о сотрудничестве между Республикой Казахстан и Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO, рус. ЮНЕСКО).

В 2002 году в Алматы, в Национальной библиотеке Республики Казахстан, был открыт Центр изучения Индии. Новый центр призван содействовать развитию более тесных отношений, особенно в сфере культуры и образования, между Республикой Казахстан и Республикой Индия.

В 2011 году в Алматы открылась научно-исследовательская лаборатория «открытых систем» и «облачных вычислений», работа которой направлена на внедрение новых направлений инфокоммуникационных технологий, известных как «облачные вычисления» и «открытые системы», которые бурно развиваются по всему миру.

Это первый и единственный проект подобного уровня в Казахстане, результат совместной инициативы инфокоммуникационного холдинга «Зерде», компании «Huawei-Almaty» и Международного университета информационных технологий.

В 2012 году в Алматы в Институте геологии Академии наук РК состоялось торжественное введение в почтовое обращение художественной марки, посвященной 100-летию со дня рождения академика Уфы Ахмедсафина.

Марка, посвященная юбилею академика АН КазССР, гидрофизика, основателя института гидрологии, Героя Социалистического Труда Уфы Ахмедсафина, относится к серии «Памятные, юбилейные даты и праздники» и выпущена под эгидой Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Художник - Данияр Мухамеджанов.

В 2013 году все научные и образовательные организации Республики Казахстан были бесплатно подключены к мировым базам данных Thomson и Elsevier, для того чтобы ученые могли быть в курсе всех научных свершений и изменений. Казахстан первым среди стран СНГ получил право доступа к мировым информационным ресурсам и к авторитетным научным изданиям компании.

В 2013 году в Жамбылской области был открыт для движения новый отрезок транснационального коридора Западная Европа - Западный Китай. Четырехполосная 48-километровая дорога первой категории введена в эксплуатацию в Меркенском районе, обеспечивая беспрепятственный проезд по дороге Ойтал-Кайнар.

В 2016 году в Рио-де-Жанейро известный спортивный журналист, писатель, мастер спорта, судья высшей национальной категории, заслуженный тренер РК, заслуженный деятель Казахстана Несип Жунусбаев получил специальную награду Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

В 2017 году в рамках программы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» составлен список и создан Клуб меценатов столицы, куда вошли 57 крупных бизнесменов и предпринимателей города, которым предложены крупные инфраструктурные проекты - строительство школ, детских садов, обустройство дворовых футбольных площадок, оснащение цифровым оборудованием школ, детских садов и медицинских организаций.

В 2017 году на 40-й военной базе «Отар» состоялась торжественная церемония закрытия Армейских международных игр, для участия в которых в нашу страну прибыли команды из 12 стран: Казахстана, Венесуэлы, Кыргызстана, Китая, России, Беларуси, Зимбабве, Индии, Ирана, Монголии, Греции, Армении. По итогам конкурсов «Снайперский рубеж», «Мастера артиллерийского огня», «Соревнование расчетов беспилотных летательных аппаратов» первое место заняла команда Вооруженных сил Казахстана.

В 2017 году в Акмолинской области был создан этнографический парк «Кумай» - единственный на территории Казахстана многокомпонентный культурный комплекс, хронология которого укладывается в рамки четырехтысячелетней истории.

Создание ландшафтного, археологического и этнографического парка «Кумай» позволит представить его посетителям модель древнего и средневекового культурного наследия на территории Казахстана. Данный памятник археологии включен как в республиканскую, так и в региональную Карту сакральной географии Казахстана.

В 2019 году Международный финансовый центр «Астана» и Евразийская экономическая комиссия подписали План совместных мероприятий, предусматривающий меры сотрудничества по регулированию финансовых рынков, защите прав и интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов, развитию финансовых технологий.

Ожидается, что успешная реализация Плана мероприятий позволит МФЦА углубить взаимодействие с Евразийской комиссией и странами-участниками ЕАЭС и осуществить поэтапное становление центра в качестве финансового «хаба» Евразии.



