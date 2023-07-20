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    9,8 млрд тенге направят на модернизацию 25 сел в Атырауской области

    20 Июля 2023, 23:23

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По программе «Ауыл – ел бесігі» в Атырауской области планируется в этом году модернизировать 25 сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил заместитель руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Рафик Абуов, в текущем году на модернизацию 25 сел запланировано направить 9,8 млрд тенге. Всего в области насчитывается 153 села, в которых проживают 300,3 тысячи человек. В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» было отобрано 93 села с потенциалом развития.

    «В 2019-2022 годах на средства, выделенные из государственного бюджета, в 40 селах реализован 41 проект на 24 млрд тенге. Это позволило построить, реконструировать и отремонтировать 15 объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 20 объектов социальной инфраструктуры - в образовании, здравоохранении, спорте - и шесть объектов транспортной инфраструктуры (внутрипоселковые дороги). Кроме того, в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в области создано 768 рабочих мест», - сообщил Рафик Абуов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Регионы Казахстана
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