9 700 мест откроется в дошкольных организациях Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2023 году в Астане откроется 9 700 мест в дошкольных организациях. Об этом сообщил заместитель руководителя управления образования города Астаны Серик Адылбаев на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Астане функционируют 457 организаций дошкольного образования с общим охватом 64 465 детей. По состоянию на текущий период, на электронном портале Indigo зарегистрированы в очереди 52 588 детей. А именно, до года – 15 831 ребенок, от года до двух – 18 658 детей, с двух до трех лет – 8 332 ребенка, от трех до четырех лет – 5 107 детей, от четырех до пяти лет – 3 071 ребенок, от пяти до шести лет – 1 589 детей. Исходя из представленных данных, число детей дошкольного возраста от двух до шести лет составляет 18 093. Для достижения максимального охвата в 2023 году планируется открыть дополнительно 9 700 мест», – сказал С.Адылбаев.

По его словам, для обеспечения создания указанного количества мест в дошкольных организациях планируется продолжить открытие дополнительных корпусов на первых этажах жилых комплексов при действующих дошкольных организациях на 500 мест. Также предусмотрено открытие дополнительных инклюзивных групп в существующих 25 дошкольных организациях на 200 мест, и размещение госзаказа в частных детских садах на 9 тысяч мест. Кроме того, ТОО «Astana Invest» в 2023 году планируется реализация трех проектов с созданием 660 дошкольных мест.



