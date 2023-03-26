Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    9,7 млрд тенге выделят на ремонт дорог  в Атырау

    26 Марта 2023, 16:10

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- На ремонт дорог в Атырау и пригородных населенных пунктах будет выделено 9,7 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог Алибек Муханбеталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году планируется реконструкция и средний ремонт автомобильных дорог в городе Атырау и населенных пунктах, прилегающих к городу, строительство пешеходных дорожек. На это из республиканского и местного бюджетов в общей сложности будет выделено 9,7 млрд тенге. Будут реконструированы улицы С. Датова, Азаттык, Ауэзова и автомобильные дороги Балыкшы-Зарослый, Атырау-Индер.

    Строительство дорог, начатое между селами Еркинкала, Еркинкала-2, Балауса, Ракуш, Алмалы, Томарлы, Бірлік-1, Бірлік-2, продолжится в этом году. На него будет потрачено 4 млрд 610 млн тенге. Также 892 млн тенге из общей суммы направят на строительство пешеходных дорожек. Планируется охватить улицы г. Атырау, сел Дамба, Аксай, Кайыршакты, Еркинкала, а также населенные пункты Геолог, Жұмыскер», - сказал Алибек Муханбеталиев.

    Также, по его словам, вносятся коррективы в проекты реконструкции 76 улиц города и улиц в населенных пунктах Зарослый-1, Зарослый-2. На центральных улицах города Атырау, а это пр. Сатпаева, ул. Молдагуловой, Молдагалиева, Алипова, Темирханова, Кулманова, Абая, Садыкова, Жумагалиева будет проведен средний ремонт дорог.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Дороги Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    446 км дорог отремонтируют в Костанайской области
    Участок проспекта Женис временно перекрыт в Астане
    Почему крошится новый асфальт, ответил аким Шымкента
    Участок улицы Токтарова временно перекроют в Астане
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая