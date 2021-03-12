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    08:02, 12 Март 2021 | GMT +6

    899 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 899 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 112

    город Алматы - 237

    город Шымкент - 9

    Акмолинская область - 55

    Актюбинская область - 39

    Алматинская область - 76

    Атырауская область - 41

    Восточно-Казахстанская область - 34

    Жамбылская область - 9

    Западно-Казахстанская область - 71

    Карагандинская область - 68

    Костанайская область - 49

    Кызылординская область - 4

    Павлодарская область - 52

    Северо-Казахстанская область - 38

    Туркестанская область - 5

    Всего в стране выявлено 221 669 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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