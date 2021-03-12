899 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 899 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 112

город Алматы - 237

город Шымкент - 9

Акмолинская область - 55

Актюбинская область - 39

Алматинская область - 76

Атырауская область - 41

Восточно-Казахстанская область - 34

Жамбылская область - 9

Западно-Казахстанская область - 71

Карагандинская область - 68

Костанайская область - 49

Кызылординская область - 4

Павлодарская область - 52

Северо-Казахстанская область - 38

Туркестанская область - 5

Всего в стране выявлено 221 669 заболевших.