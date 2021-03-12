08:02, 12 Март 2021 | GMT +6
899 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 899 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 112
город Алматы - 237
город Шымкент - 9
Акмолинская область - 55
Актюбинская область - 39
Алматинская область - 76
Атырауская область - 41
Восточно-Казахстанская область - 34
Жамбылская область - 9
Западно-Казахстанская область - 71
Карагандинская область - 68
Костанайская область - 49
Кызылординская область - 4
Павлодарская область - 52
Северо-Казахстанская область - 38
Туркестанская область - 5
Всего в стране выявлено 221 669 заболевших.