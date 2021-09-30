89 случаев рака на ранних стадиях выявили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Благодаря скринингам, в регионе на ранних стадиях выявлено 65 случаев рака молочной железы, 14 случаев рака шейки матки, 10 случаев колоректального рака, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Рак на ранних стадиях помогли выявить многим павлодарцам», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в областном филиале Фонда социального медицинского страхования.

Там отметили, что павлодарский онкодиспансер совместно с организациями первичной медико-социальной помощи активно улучшает уровень онкологической помощи и проведения скрининговых программ в регионе.

«Благодаря скринингам, по области на ранних стадиях выявлено 65 случаев рака молочной железы, 14 случаев рака шейки матки, 10 случаев колоректального рака», - отметили в ФСПС.

В онкодиспансере, рассказали в фонде, работает ситуационный центр, который ежедневно проводит специальный мониторинг для предотвращения у людей запущенных случаев и раннего выявления рака, своевременного оздоровления пациентов с подозрением на злокачественное новообразование.

По словам директора областного филиала фонда Нурлана Касимова, в Павлодарской области уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями остаётся высоким. Поэтому всем организациям, которые занимаются ранним выявлением рака, надо усилить работу по проведению необходимых исследований. Из года в год для этого выделяют значительные финансовые ресурсы.

«В сентябре этого года при прохождении скрининга пациентки 1961 года рождения был выявлен рак молочной железы на ранней стадии; сейчас пациентке проводят дополнительное обследование для последующей выработки тактики специализированного лечения на уровне онкодиспансера. С таким же случаем столкнулась пациентка 1973 года рождения, в августе при скрининге был выявлен рак шейки матки на ранней стадии, в сентябре пациентка уже получила оперативное лечение, - рассказала представитель онкологического диспансера Асель Аскарова. – У пациента 1953 года рождения при прохождении скрининга колоректального рака был выявлен рак селезёночного изгиба. Сейчас пациенту так же проводят дополнительное обследование для последующей выработки тактики специализированного лечения на уровне онкодиспансера, и таких примеров десятки».

«Всё лечение, лекарственные препараты и поддерживающая терапия предоставляются в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и обязательного социально-медицинского страхования абсолютно бесплатно», - подчеркнул директор филиала фонда Нурлан Касимов.