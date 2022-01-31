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    89 пожаров произошло с начала года в ВКО

    31 Января 2022, 02:10

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С начала 2022 года в Восточно-Казахстанской области произошло 89 пожаров. Спасен 21 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

    Основной процент возгораний зарегистрирован в жилом секторе, что составило 35 случаев. В лидерах причин пожаров неосторожное обращение с огнем - 50 случаев, нарушения, допущенные при эксплуатации электроприборов, - 19 и печного отопления - 15.

    Спасателями в целях профилактики ежедневно проводится обход жилых домов для того, чтобы предупредить пожары и случаи отравления угарным газом. За день в Восточном Казахстане в среднем более 2500 домов посещают спасатели и разъясняют меры безопасности. Подворовые обходы сопровождаются распространением среди населения памяток, содержащих необходимую информацию по пожарной безопасности. При этом акцент в работе делается на наиболее уязвимые социальные слои населения, входящие в «группу риска».

    «Чаще всего во время визитов спасатели выявляют нарушения, связанные с неправильным монтажом и эксплуатацией печей и электрооборудования. Зачастую риск пожара повышает устаревшая электропроводка. Также жители часто используют обогреватели, с которыми необходимо быть осторожными. Необходимо проводить своевременную ревизию электроприборов и печей «, - прокомментировали в ДЧС ВКО.

    ДЧС ВКО рекомендует населению как грамотно, а главное безопасно эксплуатировать печь: « Чистку печи необходимо проводить не менее 1 раза в 3 месяца.и На деревянном полу перед топкой необходимо установить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

    При эксплуатации печного отопления не допускается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям; размещать подготовленное для сжигания топливо, а также другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; перекаливать печи; сушить горючие вещества и материалы (обувь, одежду, дрова) на расстоянии менее 0,5 м от поверхности печи и дымоходов; использовать задвижки (заслонки) без предусмотренных нормами проектирования отверстий. Если необходима помощь спасателей сообщите по номеру «112».


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия МЧС Пожар
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