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    08:01, 10 Март 2022 | GMT +6

    89 человек заболели коронавирусом в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане – 7,

    в городе Алматы – 22,

    в городе Шымкенте – 4,

    в Акмолинской области –4,

    в Актюбинской области – 1,

    в Алматинской области – 0,

    в Атырауской области – 3,

    в ВКО – 2,

    в Жамбылской области – 4,

    в ЗКО – 0,

    в Карагандинской области – 9,

    в Костанайской области – 2,

    в Кызылординской области – 0,

    в Мангистауской области – 0,

    в Павлодарской области – 8,

    в СКО – 23,

    в Туркестанской области – 0.

    Всего в стране подтвержден 1 304 101 случай.


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