08:01, 10 Март 2022 | GMT +6
89 человек заболели коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане – 7,
в городе Алматы – 22,
в городе Шымкенте – 4,
в Акмолинской области –4,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 3,
в ВКО – 2,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 9,
в Костанайской области – 2,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 8,
в СКО – 23,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтвержден 1 304 101 случай.