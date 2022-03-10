89 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 7,

в городе Алматы – 22,

в городе Шымкенте – 4,

в Акмолинской области –4,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 3,

в ВКО – 2,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 9,

в Костанайской области – 2,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 8,

в СКО – 23,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтвержден 1 304 101 случай.