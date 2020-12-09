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    8848,86 метра - объявлена новая высота горы Джомолунгма

    9 Декабря 2020, 02:30

    ПЕКИН. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Новая высота Джомолунгмы, высочайшей горы в мире, составляет 8848,86 метра, о чем во вторник совместно объявили Китай и Непал. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Это объявление было сделано после того, как председатель КНР Си Цзиньпин и его непальская коллега Бидхья Деви Бхандари обменялись письмами, объявляющими о новой высоте горы.

    Си Цзиньпин в своем письме сказал, что в прошлом году Китай и Непал достигли консенсуса по совместному объявлению новой высоты Джомолунгмы.

    Более года исследовательские группы двух стран преодолевали всевозможные трудности, добросовестно выполняли свою работу и, наконец, пришли к выводу о высоте заснеженного горного пика на основе международной системы высот.

    Назвав гору Джомолунгма «важным символом традиционной дружбы Китая и Непала», Си Цзиньпин отметил, что она по согласию обеих стран определена как пограничный пик и «Пик китайско-непальской дружбы».

    Си Цзиньпин заявил, что совместное объявление о новой высоте горы Джомолунгма со своей непальской коллегой имеет большое значение для продолжения традиции предшественников и открытия новой перспективы, и демонстрирует высокий уровень непрерывного развития китайско-непальских отношений.

    «Китай готов объединить усилия с Непалом для активного содействия сотрудничеству в области экологии, охраны окружающей среды и научных исследований, а также для лучшей защиты драгоценных богатств и дома народов обеих стран», - сказал Си Цзиньпин.

    Гора Джомолунгма находится на границе Китая и Непала, а ее северная часть расположена в Шигадзе Тибетского автономного района на юго-западе Китая.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Наука Экология
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