880 тысяч человек провакцинированы Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВК по нераспространению COVID-19 сообщили актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин. Об этом передает МИА «Казинформ».

7 марта 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинированы I компонентом 881 035 человек, II компонентом - 660 159 человек. Из них: I дозой подростки – 729 658, беременные женщины – 33 363, кормящие женщины – 115 027; II дозой подростки – 552 089, беременные женщины – 24 701, кормящие женщины – 83 301.