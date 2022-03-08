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    08:47, 08 Март 2022 | GMT +6

    880 тысяч человек провакцинированы Pfizer в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВК по нераспространению COVID-19 сообщили актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин. Об этом передает МИА «Казинформ».

    7 марта 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинированы I компонентом 881 035 человек, II компонентом - 660 159 человек. Из них: I дозой подростки – 729 658, беременные женщины – 33 363, кормящие женщины – 115 027; II дозой подростки – 552 089, беременные женщины – 24 701, кормящие женщины – 83 301.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
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