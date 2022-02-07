876,6 млрд тенге списали крупному бизнесу за 11 месяцев в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о текущей ситуации в банковском секторе. По информации пресс-службы Агентства, за 11 месяцев 2021 года было списано задолженности крупного бизнеса на сумму 876,6 млрд тенге, чистая прибыль банков выросла на 78%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По предварительным данным, с начала 2022 года основные финансовые показатели банковского сектора не претерпели значительных изменений. Как отметил директор департамента банковского надзора АРРФР Олжас Кизатов, совокупные активы с начала 2022 года уменьшились на 859 млрд тенге или на 2,3%, это произошло в основном за счет погашения сделок по операциям РЕПО.

Ссудный портфель уменьшился на 498 млрд тенге или 2,5%, что также было обусловлено погашением сделок РЕПО на 478 млрд тенге. По словам Олжаса Кизатова, в 2021 году завершено оздоровление банковского сектора от неплатежеспособных банков и исторически накопленных проблемных кредитов.

«Активы банковского сектора увеличились за 2021 год на 20,7% и составили 37,6 трлн тенге. Ссудный портфель банков составил 20,2 трлн тенге, увеличившись за 2021 год на 28,0%. Доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL) в структуре ссудного портфеля с начала года снизилась с 6,9% до 3,3%, что связано со значительными списаниями объемов проблемной задолженности корпоративного сектора», - сказал Олжас Кизатов.

«Так, по данным Кредитного регистра Национального банка, за 11 месяцев 2021 года было списано задолженности крупного бизнеса на сумму 876,6 млрд тенге», - сообщил он.

Как отметил Олжас Кизатов, по итогам 2021 года банковский сектор Республики Казахстан показал большой запас прочности, как по показателям капитализации, так и по показателям ликвидности.

«Капитализация банковского сектора составила 23,4%, что свидетельствует о существенном буфере капитала по отношению к текущему уровню рисков и позволяет абсорбировать возможные риски в будущем. Доля высоколиквидных активов составила 31,1% по отношению к активам банковского сектора», - проинформировал директор департамента банковского надзора АРРФР.

Итоги 2021 года показали рост эффективности деятельности банковского сектора. Чистая прибыль банков выросла на 78% и составила 1,3 трлн тенге.

По словам Олжаса Кизатова, депозитная база за 2021 год увеличилась на 21% или на 4,5 трлн тенге и составила 26 трлн тенге. В том числе депозиты юридических лиц - 12,6 трлн тенге, депозиты физических лиц -13,4 трлн тенге.

«Оттока депозитов из банковского сектора в 2022 году не наблюдается. Вклады клиентов банков незначительно сократились на 387 млрд тенге или 1,5%, что является естественным сезонным снижением за счет платежей крупных компаний по хозяйственным договорам и авансовым налоговым платежам. При этом доля депозитной базы в обязательствах банковского сектора выросла с 78,6% до 79,8%. В части обязательств также произошло погашение сделок РЕПО на 507 млрд тенге. Капитализация банковского сектора имеет положительную динамику», - пояснил Олжас Кизатов.

С начала 2022 года собственный капитал банков вырос на 120 млрд тенге (на 2,7%) и составил 4,7 трлн тенге. Агентство ежедневно осуществляет мониторинг ситуации в банковском секторе в рамках регулярного надзорного процесса, а также с помощью проведения надзорного стресс-тестирования.



