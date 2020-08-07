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    870 машин, ввезенных из Армении, зарегистрировали актюбинцы

    7 Августа 2020, 20:03

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 870 автомашин, ввезенных из Армении, зарегистрировали актюбинцы с 1 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

    С 1 июня согласно постановлению Правительства в стране началась регистрация транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан РК и ввезенных в страну из Армении до 1 февраля 2020 года.

    «С момента регистрации поставлено на учет 870 транспортных средств, ввезенных из Республики Армения. Для удобства граждан изменился регламент работы автоЦОНа, теперь прием будет проводиться и в субботние дни с 09:00 до 14:00 часов, также продлен режим работы с 09:00 до 17:00. В связи с чем просим владельцев транспортных средств, завезенных из Армении, своевременно зарегистрировать автомашины в срок до 1 сентября 2020 года», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    При постановке на регистрационный учет транспортных средств, ввезенных из Армении, в соответствии с Постановлением Правительства РК от 20.05.2020 года за № 306 необходимы следующие документы:

    1. документ, удостоверяющий личность;

    2. документы об уплате сбора и пошлин:

    - за государственную регистрацию – 695 тенге;

    - за выдачу свидетельства регистрации транспортного средства (ТС) 3473 тенге;

    - за выдачу государственных номеров (ГРНЗ) – 7779 тенге.

    3. свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного в Республике Армения;

    4. государственный регистрационный номерной знак Республики Армения;

    5. Обязательный перевод свидетельства регистрации транспортного средства (технического паспорта) на государственный или русский язык, заверенного нотариусом.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 января 2020 года на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет. Глава государства поручил в разовом порядке обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования.

    20 мая 2020 года Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами РК отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения. Согласно постановлению Министерству внутренних дел до 1 сентября 2020 года необходимо принять меры по регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Казахстана в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в РК до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Транспорт Армения МВД РК
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