87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области, 15 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах лечение получают 1 803 человека.

Загруженность составляет 59,8% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 87 пациентов, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 76,3% (на 114 мест).

За сутки три человека скончались. Выявлено 526 инфицированных, 235 выздоровели.

Как ранее сообщалось, почти 9,5 тысячи человек болеют COVID-19 в Атырауской области.