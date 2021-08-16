+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 17 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

16 Августа 2021 21:30
Поделиться:
87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области, 15 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Более тысячи нарушений санитарных норм выявили в СКО
Какие карантинные меры будут в школах Алматы Локдаун выходного дня продлили в Алматы Карантин продлили в Шымкенте

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах лечение получают 1 803 человека.

Загруженность составляет 59,8% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 87 пациентов, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 76,3% (на 114 мест).

За сутки три человека скончались. Выявлено 526 инфицированных, 235 выздоровели.

Как ранее сообщалось, почти 9,5 тысячи человек болеют COVID-19 в Атырауской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Более тысячи нарушений санитарных норм выявили в СКО
Какие карантинные меры будут в школах Алматы
Локдаун выходного дня продлили в Алматы
Карантин продлили в Шымкенте
Популярное
1 Град обрушился на Алматы
2 Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
3 Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
4 Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
5 В два раза увеличилось число обращений в скорую помощь в Алматы
6 Оставшаяся в аэропорту Анталии 15-летняя девочка благополучно вернулась в Казахстан
Читайте также
Карантин продлили в Шымкенте
Ералы Тугжанов поручил утвердить алгоритм выявления непривитых работников сферы услуг
Град обрушился на Алматы
Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
В два раза увеличилось число обращений в скорую помощь в Алматы
Оставшаяся в аэропорту Анталии 15-летняя девочка благополучно вернулась в Казахстан
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив