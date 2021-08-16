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87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
16 Августа 2021 21:30
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области, 15 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах лечение получают 1 803 человека.Загруженность составляет 59,8% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 87 пациентов, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 76,3% (на 114 мест).
За сутки три человека скончались. Выявлено 526 инфицированных, 235 выздоровели.
Как ранее сообщалось, почти 9,5 тысячи человек болеют COVID-19 в Атырауской области.
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