87-летняя пенсионерка из Актобе лишилась 5 млн тенге сбережений

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 87-летнюю актюбинку мошенники обманули на 5 млн тенге, лишив всех ее сбережений. Мошенники действовали по стандартной схеме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

8 июля 87-летней жительнице Актобе позвонил на домашний телефон неизвестный человек.

Мужчина представился полицейским и сообщил, что внучку бабушку задержали и она находится под стражей. Пенсионерка поверила мошеннику и спросила, как ей поступить в данной ситуации. Далее, все пошло по обычной схеме подобных аферистов: чтобы уладить проблемы, необходимы деньги в размере 5 млн тенге. Бабушке разъяснили схему передачи денег. Спустя время пришел «курьер», которому она передала свои сбережения. Через некоторое время внучка вышла на связь с бабушкой. Тогда актюбинка поняла, что попалась на уловки мошенников и позвонила в полицию.

«Несмотря на многократные предупреждения полицейских, доверчивые жители продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников. Департамент полиции Актюбинской области в очередной раз обращается к гражданам, особенно пожилого возраста, быть бдительными и не верить уловкам мошенников.

В целом с начала года на территории Актюбинской области было зарегистрировано 464 интернет-мошенничества. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то количество преступлений снизилось», - прокомментировал пресс-секретарь ДП региона Ерболат Саркулов.