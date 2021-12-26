87 коробок несертифицированной пиротехники изъяли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Во время рейдов в преддверии Нового года в Акмолинской области были изъяты 87 коробок несертифицированных пиротехнических изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, полицейские и сотрудники ДЧС ежедневно проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов стихийной торговли несертифицированными пиротехническими изделиями, а также без разрешительных документов. Ежедневно отрабатываются рынки и места стихийной торговли, проводятся мероприятия по установлению оптовых поставщиков несертифицированной продукции.

Активизирована работа нарядов патрульной полиции по проверке законности перевозки пиротехнических изделий автомобильным транспортом.

«Кроме того, во избежание травматизма среди детей внимание полиции акцентируется на пресечение использования пиротехнических изделий несовершеннолетними, в том числе на территориях учебных заведений. За истекший период составлено 37 административных протоколов по статье 196 КоАП РК (Незаконная торговля товарами и иными предметами). Согласно санкции статьи, нарушителям грозит штраф в размере до 25 МРП. Из продажи изъято 87 коробок несертифицированных пиротехнических изделий», - пояснили в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе ДЧС региона, во избежание несчастных случаев следует придерживаться следующих правил безопасности. На ёлке могут применяться электрогирлянды только заводского изготовления, покупать пиротехнику (салюты, фейерверки и другие пиротехнические изделия) нужно только в специализированных магазинах, запрещается устраивать фейерверки или салюты ближе 20 метров от жилых помещений или легко воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев.

«Не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало. Каждое пиротехническое изделие снабжено инструкцией по его применению. Найдите пару минут, чтобы внимательно ознакомиться с этой инструкцией», - добавили спасатели.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин дал рекомендации по технике безопасности в новогодние праздники.