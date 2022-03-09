08:01, 09 Март 2022 | GMT +6
87 человек заболели коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане – 7,
в городе Алматы – 23,
в городе Шымкенте – 2,
в Акмолинской области –4,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 2,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 3,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 3,
в Карагандинской области – 11,
в Костанайской области – 3,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 2,
в СКО – 25,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 304 012 случая.