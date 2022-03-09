87 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 7,

в городе Алматы – 23,

в городе Шымкенте – 2,

в Акмолинской области –4,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 2,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 3,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 3,

в Карагандинской области – 11,

в Костанайской области – 3,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 25,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 012 случая.