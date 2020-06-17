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87 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
17 Июня 2020 14:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 87 человек выздоровели от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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город Нур-Султан - 47,
город Шымкент - 22,
Актюбинская область - 3,
Атырауская область - 6,
Кызылординская область - 4,
Туркестанская область - 2,
Мангистауская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 9716.
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