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87 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

17 Июня 2020 14:27
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87 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 87 человек выздоровели от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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город Нур-Султан - 47,

город Шымкент - 22,
Актюбинская область - 3,
Атырауская область - 6,
Кызылординская область - 4,
Туркестанская область - 2,
Мангистауская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 9716.


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#Здравоохранение   #Коронавирус  
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