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    87,5% сельских округов отдали свои голоса за кандидатов от Nur Otan

    21 Декабря 2021, 16:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам инициированных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым первых прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов в этом году члены партии «Nur Otan» победили в 87,5% округов. Акимами избраны 670 кандидатов, выдвинутых от партии на региональных конференциях, а также 87 самовыдвиженцев-нуротановцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    47% победивших нуротановцев — это новые лица, в том числе представители образования, предприниматели, фермеры. Средний возраст – 46 лет. Представленность женщин – 10%, молодежи до 35 лет – 18%. Многие являются председателями первичных партийных организаций, участниками внутрипартийных праймериз.

    «Стартовавшие 25 июля 2021 года по инициативе Главы государства прямые выборы сельских акимов дали системный импульс работе партий с населением непосредственно на местах. В результате конкурентной борьбы нуротановцы победили в большинстве избирательных округов. В качестве акимов были избраны также самовыдвиженцы и представители 5-ти других партий. Таким образом, переход на пропорциональную избирательную систему на всех уровнях серьезно укрепил институциональное значение и роль партий. В широком контексте эти выборы подтвердили практическую реализацию инициированных Елбасы пяти институциональных реформ, направленных на активизацию участия граждан в процессе принятия решений, а также формирование подотчетного государства», - отметил ранее в своей статье «Партийная система – институциональная опора государственности» первый зампред правящей партии Бауыржан Байбек.

    Напомним, что в текущем году первые прямые выборы сельских акимов прошли в 864 сельских округах. Из них 730 акимов были избраны 25 июля, еще 134 акима – с августа по декабрь.

    Кандидаты от Демократической партии «Ақ жол», Народной партии Казахстана, «Adal», «Ауыл» и Общенациональной социально-демократической партии выиграли в 8,5% сельских округов. В 4% сельских округов победили самовыдвиженцы, не являющиеся представителями ни одной из партий.

    По информации пресс-службы партии, все кандидаты от «Nur Otan» прошли семинары на базе Школы политического менеджмента партии и были обеспечены необходимой организационной, методологической и другой поддержкой. У каждого выработана своя конкретная предвыборная программа, подкрепленная при поддержке партии соответствующими ресурсами с учетом возможностей территорий.

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    Нур Отан Выборы Общество
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