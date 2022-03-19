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    08:15, 19 Март 2022 | GMT +6

    864 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 864 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Всего в стране выздоровело 1 284 696 человека от COVID-19:

    в городе Нур-Султане - 4,

    в городе Алматы - 34,

    в городе Шымкенте - 0,

    в Акмолинской области - 5,

    в Актюбинской области - 185,

    в Алматинской области - 30,

    в Атырауской области - 16,

    в ВКО - 9,

    в Жамбылской области - 136,

    в ЗКО - 196,

    в Карагандинской области - 21,

    в Костанайской области - 17,

    в Кызылординской области – 0,

    в Мангистауской области - 0,

    в Павлодарской области - 12,

    в СКО - 199,

    в Туркестанской области - 0.


    Теги:
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