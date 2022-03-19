08:15, 19 Март 2022 | GMT +6
864 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 864 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране выздоровело 1 284 696 человека от COVID-19:
в городе Нур-Султане - 4,
в городе Алматы - 34,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 5,
в Актюбинской области - 185,
в Алматинской области - 30,
в Атырауской области - 16,
в ВКО - 9,
в Жамбылской области - 136,
в ЗКО - 196,
в Карагандинской области - 21,
в Костанайской области - 17,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 12,
в СКО - 199,
в Туркестанской области - 0.