864 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 864 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране выздоровело 1 284 696 человека от COVID-19:

в городе Нур-Султане - 4,

в городе Алматы - 34,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 5,

в Актюбинской области - 185,

в Алматинской области - 30,

в Атырауской области - 16,

в ВКО - 9,

в Жамбылской области - 136,

в ЗКО - 196,

в Карагандинской области - 21,

в Костанайской области - 17,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 12,

в СКО - 199,

в Туркестанской области - 0.