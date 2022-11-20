Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    86-летний ветеран принял участие на выборах Президента РК в Кыргызстане

    20 Ноября 2022, 19:33

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке на выборах Президента РК наряду с самыми молодыми казахстанцами приняла участие 86-летняя жительница Тараза Лидия Ахметова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Лидия Ахметова приехала в Кыргызстан в гости к своим детям и внукам. Несмотря на свой возраст, решила не пропускать это важное событие для страны и посетить избирательный участок в Бишкеке.

    «Сегодня я решила выполнить свой гражданский долг, сделать свой выбор. Участие в голосовании является обязанностью и долгом каждого гражданина нашей страны. Я долгое время проработала на государственной службе, являюсь ветераном, поэтому для меня выборы - праздник и радость. Желаю нашей стране мира, стабильности, дальнейшего процветания и развития», - сказала Лидия апа.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье в 07:00 по местному времени на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан при посольстве РК в Кыргызстане начал работать избирательный участок. Самые молодые избиратели пришли отдать свой голос на выборах Президента РК. Явка избирателей в Кыргызстане составила 100%.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Выборы Кыргызстан Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выборы: избирательные участки завершили работу в 15 регионах страны
    Конструкторы, шоколад, книги Абая - что дарили алматинцам на избирательных участках
    99-летняя многодетная мать из Жетысу проголосовала на выборах
    Одна из самых пожилых жительниц Казахстана проголосовала на выборах в Алматинской области
    Популярное
    1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
    2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    3 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
    4 Елена Рыбакина: Всегда чувствую поддержку казахстанцев
    5 Каждый неравнодушный к судьбе страны казахстанец примет участие в выборах – Жигули Дайрабаев
    Новости партнеров