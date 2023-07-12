86 человек погибли в результате недавних проливных дождей в Пакистане

ИСЛАМАД. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Начиная с 25 июня по меньшей мере 86 человек погибли и еще 151 получил травмы в Пакистане в результате наводнений, вызванных обильными осадками. Об этом сообщило в понедельник Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По информации ведомства, провинция Пенджаб на востоке Пакистана стала наиболее пострадавшим регионом, где наводнения, вызванные проливными дождями, унесли жизни по меньшей мере 52 человек.

Кроме того, по всей стране во время наводнений было разрушено не менее 97 домов, погибло 46 голов домашнего скота.

В настоящее время правительство, некоммерческие организации и волонтеры страны проводят спасательные операции в пострадавших районах.