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    08:16, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    854 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 854 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 123,

    город Алматы - 98,

    город Шымкент - 1,

    Акмолинская область - 137,

    Алматинская область - 152,

    Атырауская область - 75,

    Восточно-Казахстанская область - 15,

    Карагандинская область - 67,

    Костанайская область - 6,

    Кызылординская область - 10,

    Павлодарская область - 67,

    Северо-Казахстанская область - 93,

    Туркестанская область - 10.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 168768.


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