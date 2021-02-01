854 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 854 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 123,

город Алматы - 98,

город Шымкент - 1,

Акмолинская область - 137,

Алматинская область - 152,

Атырауская область - 75,

Восточно-Казахстанская область - 15,

Карагандинская область - 67,

Костанайская область - 6,

Кызылординская область - 10,

Павлодарская область - 67,

Северо-Казахстанская область - 93,

Туркестанская область - 10.

Итого выздоровевших в Казахстане - 168768.