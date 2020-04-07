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    853 подтвержденных случая коронавируса: Армения закрыла границы для иностранцев

    7 Апреля 2020, 19:25

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Армении количество подтвержденных случаев заражениякоронавирусной инфекцией достигло 853. По решению правительства, въезд в Армениюиностранцев через контрольно-пропускные пункты запрещен независимо от страныприбытия. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний

    Министерства здравоохранения Армении, по состоянию на утро 7 апреля в стране

    зарегистрировано 853 подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией. По

    тем же данным, количество вылечившихся достигло 87 человек, 758 человек получают

    лечение, 8 – скончались.

    В то же время, по сообщению МИД Армении, правительство страны 3 апреля приняло

    решение о внесении поправок в Решение «О введении чрезвычайного положения»,

    согласно которым иностранным гражданам запрещен въезд в страну через пограничные

    пункты вне зависимости от страны прибытия. Запрет распространяется на лиц, не

    являющихся гражданами Армении или членами семьи гражданина Армении, а также на

    лиц, не имеющих права на проживание на территории республики.

    «Изменения внесены с учетом того, что географическое распространение коронавирусной

    инфекции больше не ограничивается странами с напряженной эпидемиологической

    ситуаций, а охватывает практические все страны мира», - уточняется в сообщении МИД

    Армении.

    В сообщении МИД также говорится, что исключение составляют представители

    дипломатических и консульских представительств иностранных государств,

    представители международных организаций, а также члены их семей. Кроме того

    исключение распространяется на лиц, получивших право или разрешение на въезд в

    страну от комендатуры, действующей на период ЧП.

    Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Армении был зарегистрирован 1

    марта. Коронавирус в Армении зарегистрирован у прибывших из Ирана, Италии и

    Франции, а также контактировавших с ними уже в Армении лиц. В связи с

    распространением коронавирусной инфекции в стране правительство Армении ввело

    режим чрезвычайного положения с 16 марта по 14 апреля. С 24 марта в стране введен

    режим ограничения на свободное передвижение граждан.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Армения
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