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850 пунктов придорожного сервиса приведут в соответствие нацстандарту
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 850 пунктов придорожного сервиса будет приведено к национальному стандарту до конца этого года, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Это 45% от общего числа объектов. Всего их в республике 1900. Как уточнил заместитель председателя комитета автомобильных дорог Амангельды Беков, наряду с улучшением существующих объектов придорожного сервиса идёт строительство новых. По планам ведомства, на каждых 50 км международных дорог, идущих через Казахстан, будет действовать заправочная станция и небольшой пункт питания. А через каждые 150-200 км установят крупные объекты сервиса, в том числе мотели и СТО.
«Особое внимание уделяется развитию объектов придорожного сервиса. Ведутся работы по приведению в соответствующий вид объектов придорожного сервиса и повышению качества предоставляемых услуг. На сегодняшний день на дорогах республиканского значения есть 1900 объектов. По итогам первого полугодия соответствуют нацстандарту 780 объектов, или 42%», - сообщил Амангельды Беков.
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