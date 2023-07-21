85 тысяч заявлений принято от абитуриентов на поступление в колледжи страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Статистику по желающим получить и уже получающим техническое и профессиональное образование опубликовал Минпросвещения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Казахстане действует 770 учебных заведений технического и профессионального образования, из которых государственных -444, частных - 326.

В них на сегодняшний день обучаются 488,9 тыс. человек:

- в государственных -272,2 тыс. человек;

- в частных - 216,7 тыс. человек.

По госзаказу обучаются – 289,4 тыс. человек.

На платной основе – 199,5 тыс. человек.