Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    85 населенных пунктов подвергаются риску подтопления в СКО

    5 Апреля 2022, 16:19

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели создали на период паводка восемь группировок из 475 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов сообщил, что подготовили 134 единицы техники.

    Одна группировка уже находится в районах области. Спасатели круглосуточно следят за уровнем воды в реках и озерах, дробят и режут лед, укрепляют обвалования и откачивают талые воды.

    «На особом контроле находятся паводкоопасные районы: Айыртауский, им. Г. Мусрепова, Тимирязевский, Шал акына – и 85 населенных пунктов, подверженных подтоплению талыми и паводковыми водами. Из населенных пунктов области вывезли более 600 тысяч кубических метров снега, провели очернение 720,5 км полей, очистили более шести тысяч водопропускных труб, 300 км каналов и арыков. Чтобы избежать заторов, взорвали лед на притоках озер и малых реках области. Налажена работа по обмену информацией с заинтересованными службами и приграничными областями Казахстана и России», - сообщил М. Кангужинов.

    Спасатели проводят рейды по населенным пунктам и дачным поселкам.

    Фото:© Елена Попова/Керчь.ФМ/ТАСС

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок Регионы Казахстана ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пассажирский автобус сгорел в Семее
    Руку 12-летнего мальчика зажало арматурой в ЗКО
    Тела мужчины и женщины нашли в реке Нура в Карагандинской области
    Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане