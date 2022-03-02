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    85 населенных пунктов под угрозой подтопления в СКО

    2 Марта 2022, 14:06

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области готовятся к весеннему половодью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов на брифинге сообщил, что в случае осложнения ситуации с прохождением паводка от местных исполнительных органов привлекут более двух тысяч человек и около 1,3 тысячи единиц техники.

    «Для оперативного реагирования на угрозы паводка в области создана группировка сил и средств из числа сотрудников правоохранительных органов включая подразделения ДЧС, полиции и национальной гвардии в составе 475 человек, 134 единиц техники. Имеются 10 высокопроходимых вахтовок для перевозки и эвакуации населения, пять болотоходов-вездеходов, пять плавательных средств, 85 мотопомп, 370 водонепроницаемых костюмов и 21 палатка вместимостью более 400 человек. Все технические ресурсы будут заблаговременно сосредоточены на уязвимых в паводковом отношении участках», - сообщил Р. Камалов.

    На учет спасатели взяли 85 населенных пунктов, подверженных подтоплению во время паводка. В них проживают более шести тысяч человек. По словам Р. Камалова, за последние годы в регионе удалось минимизировать угрозу подтопления более чем в 170 населенных пунктах.

    «Утвержден резерв в сумме 675,5 млн тенге. Для контроля за паводковой обстановкой, координации действий органов управления на базе департамента будет развернут областной противопаводковый штаб с привлечением служб гражданской защиты. С учетом складывающейся обстановки отработан механизм размещения и передислокации имеющихся и приданных сил и средств. Реагирование на паводковые проявления будет производиться по ходу развития обстановки начиная с притоков и малых рек с последующим перемещением на основные водные артерии», - сказал Р. Камалов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок Регионы Казахстана
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