85-летие академика Аманжола Кошанова отметили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел международный симпозиум, посвящённый 85-летию со дня рождения и 60-летию научной и общественной деятельности лауреата Государственной премии в области науки и техники имени аль-Фараби, заслуженного деятеля науки РК, академика НАН РК Аманжола Кошанова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе торжественной части мероприятия заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров, поздравляя с 85-летним юбилеем, зачитал телеграмму Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Уважаемый Аманжол Кошанулы! Как видный ученый, Вы вносите большой вклад в формирование отечественной экономической науки. Несомненно, Ваши научные труды и исследования принесут пользу процветанию независимого государства», — говорится в телеграмме.

В работе симпозиума приняли участие известные отечественные и зарубежные ученые, вузовские работники, представители органов государственной власти, бизнеса, международных и неправительственных организаций и общественности.

Аманжол Кошанов – ведущий ученый-экономист страны в области теории рыночной экономики. Его труды по проблемам радикальной экономической реформы, преобразования отношений собственности и развития предпринимательства, системы национальных экономических интересов и экономической безопасности в условиях глобализации и региональной интеграции получили известность в стране и за рубежом.

Аманжол Кошанов - автор более 400 книг, 29 монографий и редактор около 100 изданий.