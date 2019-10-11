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    85-летие академика Аманжола Кошанова отметили в Алматы

    11 Октября 2019, 16:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел международный симпозиум, посвящённый 85-летию со дня рождения и 60-летию научной и общественной деятельности лауреата Государственной премии в области науки и техники имени аль-Фараби, заслуженного деятеля науки РК, академика НАН РК Аманжола Кошанова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе торжественной части мероприятия заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров, поздравляя с 85-летним юбилеем, зачитал телеграмму Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    «Уважаемый Аманжол Кошанулы! Как видный ученый, Вы вносите большой вклад в формирование отечественной экономической науки. Несомненно, Ваши научные труды и исследования принесут пользу процветанию независимого государства», — говорится в телеграмме.

    В работе симпозиума приняли участие известные отечественные и зарубежные ученые, вузовские работники, представители органов государственной власти, бизнеса, международных и неправительственных организаций и общественности.

    Аманжол Кошанов – ведущий ученый-экономист страны в области теории рыночной экономики. Его труды по проблемам радикальной экономической реформы, преобразования отношений собственности и развития предпринимательства, системы национальных экономических интересов и экономической безопасности в условиях глобализации и региональной интеграции получили известность в стране и за рубежом.

    Аманжол Кошанов - автор более 400 книг, 29 монографий и редактор около 100 изданий.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Наука
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