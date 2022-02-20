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847 человек заболели коронавирусом в Казахстане
20 Февраля 2022 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки выявлено 847 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Из них:
в городе Нур-Султане – 61,
в городе Алматы – 263,
в городе Шымкенте – 9,
в Акмолинской области –42,
в Актюбинской области – 14,
в Алматинской области – 65 ,
в Атырауской области – 6,
в ВКО – 43,
в Жамбылской области – 12,
в ЗКО – 20,
в Карагандинской области – 72,
в Костанайской области – 73,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 7,
в Павлодарской области – 73,
в СКО – 84,
в Туркестанской области – 1. ⠀
Всего в стране подтверждено 1 298 456 случаев заражения.
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