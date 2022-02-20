+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

847 человек заболели коронавирусом в Казахстане

20 Февраля 2022 08:01
Поделиться:
847 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки выявлено 847 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
Какие регионы РК - в «красной» зоне по распространению коронавируса
258 пациентов с КВИ в тяжелом состоянии Сколько человек вакцинированы против COVID-19 в Казахстане Послабления карантинных мер введены в Актюбинской области

Из них:

в городе Нур-Султане – 61,

в городе Алматы – 263,

в городе Шымкенте – 9,

в Акмолинской области –42,

в Актюбинской области – 14,

в Алматинской области – 65 ,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 43,

в Жамбылской области – 12,

в ЗКО – 20,

в Карагандинской области – 72,

в Костанайской области – 73,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 7,

в Павлодарской области – 73,

в СКО – 84,

в Туркестанской области – 1. ⠀

Всего в стране подтверждено 1 298 456 случаев заражения.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Какие регионы РК - в «красной» зоне по распространению коронавируса
258 пациентов с КВИ в тяжелом состоянии
Сколько человек вакцинированы против COVID-19 в Казахстане
Послабления карантинных мер введены в Актюбинской области
Популярное
1 В сфере межэтнических отношений в Казахстане будет проведена трансформация
2 Будем ждать в марте Президента с пакетом политических реформ - Гульнара Бижанова
3 46 актюбинцев получали двойную пенсию
4 Комитет госдоходов прокомментировал ситуацию на казахстанско-кыргызской границе
5 Каким будет новый порядок осуществления закупок, рассказали в «Самрук-Казына»
6 Почему в Казахстане не маркируют молочную продукцию и алкоголь
Читайте также
3 533 казахстанца выздоровели от коронавируса
О загруженности инфекционных стационаров рассказали в Атырау
В сфере межэтнических отношений в Казахстане будет проведена трансформация
Будем ждать в марте Президента с пакетом политических реформ - Гульнара Бижанова
46 актюбинцев получали двойную пенсию
Комитет госдоходов прокомментировал ситуацию на казахстанско-кыргызской границе
Каким будет новый порядок осуществления закупок, рассказали в «Самрук-Казына»
Почему в Казахстане не маркируют молочную продукцию и алкоголь
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив