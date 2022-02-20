847 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки выявлено 847 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в городе Нур-Султане – 61,

в городе Алматы – 263,

в городе Шымкенте – 9,

в Акмолинской области –42,

в Актюбинской области – 14,

в Алматинской области – 65 ,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 43,

в Жамбылской области – 12,

в ЗКО – 20,

в Карагандинской области – 72,

в Костанайской области – 73,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 7,

в Павлодарской области – 73,

в СКО – 84,

в Туркестанской области – 1. ⠀