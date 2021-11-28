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847 человек заболели коронавирусом в Казахстане
28 Ноября 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 847 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 117,
город Алматы - 85,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 83,
Актюбинская область - 13,
Алматинская область - 37,
Атырауская область - 4,
Восточно-Казахстанская область - 45,
Жамбылская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 22,
Карагандинская область - 97,
Костанайская область - 102,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 93,
Северо-Казахстанская область - 121,
Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлены 970092 заболевших.
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