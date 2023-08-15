84% школ Казахстана заключили договора с лицензированными охранными агентствами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал о том, как обеспечивается безопасность детей в школах. Уже 84% школ заключили договора с лицензированными охранными агентствами. Тревожные кнопки установили 89% школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра просвещения, 83% школ подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел.

«Если на начало года было подключено 1673 школы, то сейчас их 3103. Однако акиматами Алматинской, Атырауской и Карагандинской областей данная работа ведется недостаточно оперативно. Поэтому данным регионам работу по подключению к ЦОУ необходимо завершить до 25 августа», - сказал на заседании Правительства Гани Бейсембаев.

Также 84% школ заключили договора с лицензированными охранными агентствами. Однако эта работа недостаточно налажена в Туркестанской и Алматинской областях.

«Тревожные кнопки установили 89% школ. Хочу подчеркнуть, что, если на начало года было 1789 школ, которые имели тревожные кнопки, то на сегодня - рост в 1,9 раза (3327 школ). Тем не менее, акиматам Туркестанской (69%, 446 из 648 школ), Актюбинской (78%, 145 из 186) и Западно-Казахстанской (80%, 99 из 123) областей необходимо систематически держать этот вопрос на строгом контроле», - добавил Гани Бейсембаев.