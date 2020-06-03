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84 человека выздоровели от КВИ

3 Июня 2020 22:20
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84 человека выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 25,

Акмолинская область - 14,

Алматинская область - 23,

Карагандинская область - 3,

Жамбылская область - 5,

Мангистауская область - 5,

Западно-Казахстанская область - 8,

Восточно-Казахстанская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 6240:

г. Нур-Султан – 1206,

г. Алматы – 1697,

г. Шымкент – 389,

Акмолинская область – 134,

Актюбинская область – 196,

Алматинская область – 214,

Атырауская область – 532,

Восточно-Казахстанская область – 57,

Жамбылская область – 209,

Западно-Казахстанская область – 327,

Карагандинская область – 314,

Костанайская область – 96,

Кызылординская область – 270,

Мангистауская область – 157,

Павлодарская область – 159,

Северо-Казахстанская область – 43,

Туркестанская область – 240.


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