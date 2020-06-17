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    84 актива «Самрук-Казына» продали за 172 млрд тенге

    17 Июня 2020, 13:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2016 года Фондом «Самрук-Казына» завершена приватизация по 137 активу, из которых 84 актива реализованы на общую сумму 172 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал управляющий директор по управлению активами и приватизацией Фонда «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы утвержден постановлением Правительства РК и охватывал 167 компаний. На данный момент в плане приватизации участвуют 9 крупных активов

    Фонда и 21 некрупный актив. Фондом завершена приватизация по 137 активу, из которых 84 актива реализованы на общую сумму 172 млрд тенге и 53 актива ликвидированы или реорганизованы.

    «По активам провели большую работу, были привлечены международные консультанты в части организации работы по приватизации. В соответствии с Комплексным планом приватизации работа должна была быть завершена в 2020 году. Тем не менее пандемия, ситуация на международных рынках капитала диктуют внесение корректировок в наши планы. В этой связи, мы провели достаточно серьезную аналитическую работу и вышли в Правительство РК с предложением о внесении и изменении в Комплексный план приватизации», - сказал Алмасадам Саткалиев в ходе онлайн-пресс-конференции ФНБ «Самрук-Казына».

    «Существуют различные прогнозы развития экономики. Эксперты-аналитики еще не пришли к единому мнению, каким образом будет восстанавливаться международная экономика. Это существенным образом влияет на строение инвесторов. В целом если смотреть, глобальный тренд привело к тому, что рынок IPO находится на нулевом уровне. То есть, не осуществляется практически никакие сделки, отсутствует интерес инвесторов. В небольших объемах существует рынок SPO для крупных лидеров, компаний глобального масштаба таких как Microsoft, Apple, Amazon и ориентированных на развитые рынки. Проанализировав текущую ситуацию, мы пришли к выводу, что IPO наших компаний в таких условиях несет существенные риски, не достижение базовых установленных для нас Правительством параметров», - отметил Алмасадам Саткалиев.

    Напомним, во время заседания Совета по управлению ФНБ «Самрук-Казына», Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил пересмотреть Комплексный план приватизации Фонда.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экономика Легализация. Приватизация
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