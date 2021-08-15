84 афганских военнослужащих пересекли границу Узбекистана – МИД РУ

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 84 афганских военнослужащих пересекли государственную границу Узбекистана,передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным МИД Республики Узбекистан14 августа на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана в количестве 84 человек пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами ПВ СГБ, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых.

«С данными афганскими гражданами проведены необходимые фильтрационные процедуры и санитарно-эпидемиологические мероприятия, некоторым оказана медицинская помощь, а также предоставлено питание и организовано их временное размещение», - сообщило ведомство.

В это же время на афганской части моста «Термез-Хайротон» отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана. Указанным лицам принимаются меры по оказанию гуманитарной помощи.

«МИД Узбекистана проводит переговоры с афганской стороной по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста «Термез-Хайратон». Необходимо отметить, что защита и охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме, приняты все необходимые меры безопасности. В Термезе развернут оперативный штаб, в состав которого вошли руководители силовых структур и представители органов государстве», - отметили в МИД Узбекистана.



