83-летняя актюбинка отдала мошеннику 2 млн тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пожилая актюбинка стала жертвой телефонного мошенничества. 83-летняя женщина передала мошенникам 2 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, вчера на телефон пострадавшей позвонил неизвестный человек, который представился полицейским. Он сообщил, что ее дочь попала в ДТП, переходя дорогу в неположенном месте, из-за чего пострадали люди. Мужчина добавил, что для проведения экстренной операции пострадавшей срочно нужны деньги. При этом в начале разговора женщина слышала голос дочери, которая просила о помощи, что убедило жертву в правдивости слов мошенника. Спустя некоторое время по месту проживания пенсионерки пришел курьер и, забрав 2 млн тенге, убедил женщину, что с ее дочерью все будет в порядке. Уже позже доверчивая пенсионерка поняла, что ее обманули.

В департаменте полиции актюбинцев призвали опознать подозреваемого человека по фото. На обоих снимках, сделанных с камер видеонаблюдения изображен человек, который представился курьером и забрал деньги у бабушки.

«В настоящее время проводится оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых лиц. Если вы узнали человека на фотографии, просим позвонить по телефону: 8-775-320-32-22, 8-776-780-48-18», - сообщили в пресс-службе ДП области.



