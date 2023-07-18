83 инфраструктурных проекта в туризме реализуют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается работа по развитию туристской инфраструктуры. В настоящее время реализуются 83 инфраструктурных проекта. Все они уже имеют проектно-сметную документацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

Вместе с тем, немаловажными являются и проекты, охватывающие природоохранные территории, в частности – строительство и реконструкция автодорог в Имантау-Шалкарской курортной зоне, а также средний ремонт подъездного пути длиной 15 км к озеру Жасыбай.

С учетом возрастающей популярности к пляжному отдыху, одними из значимых проектов также являются берегоукрепительные работы на побережье озера Алаколь в области Абай и благоустройство набережной залива Бертыс в городе Балхаш. При наличии соответствующего финансирования, реализация данных проектов планируется в ближайшее время.

«Проводимые работы призваны повысить инвестиционную привлекательность страны и улучшить нашу туристскую инфраструктуру. В целях решения имеющихся проблем развития инфраструктуры вне населенных пунктов и на территории национальных парков проводится работа по наделению акиматов соответствующей компетенцией», – отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

В прошлом году были завершены 28 проектов. Среди них особо важными являются строительство инженерных коммуникаций в Балхашской курортной зоне и строительство автомобильной дороги до теплого пляжа города Актау. Важным событием был запуск аэропортов в Ушарале и Урджаре, что расширило возможности воздушных перевозок.