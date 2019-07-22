825 литров бензина можно купить на среднюю зарплату в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане на среднестатистическую зарплату можно купить 825 литров бензина. Это лучший показатель по ЕАЭС после России, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Так, согласно анализу агентства Picodi.com, среди стран ЕАЭС показатель выше только в России — 887 литров, в Беларуси на среднестатистическую зарплату можно купить 528 литров бензина, а в Армении и Кыргызстане — всего 335 и 305 литров соответственно. При этом бензин в Казахстане стоит дешевле по сравнению с союзниками по ЕАЭС.

В отчёте уточняется, что реальное лидерство в этом рейтинге удерживают страны Персидского залива. В Катаре, Кувейте и ОАЭ цены на бензин отличаются на один цент, а на среднюю зарплату можно купить от 4,9 тыс. до 6,5 тыс. литров топлива. В соседней Саудовской Аравии этот показатель несколько хуже — 3,3 тыс. литров. Присутствие в верхних строчках рейтинга таких стран, как США, Австралия и Канада, легко объяснить не только уровнем зарплат, но и объёмом добычи нефти. В то же время, к примеру, Швейцария и Люксембург (3,3 тыс. и 2,8 тыс. литров) выделяются одним только уровнем дохода населения. Впрочем, бензин здесь дешевле по сравнению с Норвегией, Исландией или Нидерландами.

По данным КС МНЭ РК, в июне в среднем по городам РК цена на бензин марки АИ-92 составила 146,8 тенге за литр, снизившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (157,4 тенге за литр). Тем временем стоимость АИ-95/96 составила 168,4 тенге за литр, за год цена снизилась на 4,1%, а цена бензина марки АИ-98 составила 185,6 тенге, при снижении на 3,7% за год.

При этом цена на летнее дизельное топливо значительно возросла — на 11,1% за год, с 173 до 192,2 тенге за литр.

Самая высокая цена на популярный бензин АИ-92 в разрезе городов наблюдается в Актау (153 тенге за литр) и в Нур-Султане (152 тенге за литр); самая низкая — в Уральске (141 тенге за литр), а также в Таразе, Шымкенте и Атырау (по 142 тенге за литр).

Нефтеперерабатывающими заводами страны за январь–май текущего года в РК было произведено 1,6 млн тонн бензина, в том числе авиационного, это на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,4 млн тонн). Объём производства дизельного топлива увеличился на 11,7% за год и составил 2,1 млн тонн.

Больше всего производства бензина пришлось на Шымкент (Шымкентский нефтеперерабатывающий завод «ПетроКазахстан Ойл Продактс», ПКОП) — 622,9 тыс. тонн, Павлодарскую область (Павлодарский нефтехимический завод, ПНХЗ) — 540 тыс. тонн, Атыраускую область (Атырауский нефтеперерабатывающий завод, АНПЗ) — 407,9 тыс. тонн.

Лидерами по производству дизельного топлива стали Павлодарская область (760,9 тыс. тонн), Атырауская область (622,5 тыс. тонн) и Шымкент (556,4 тыс. тонн).