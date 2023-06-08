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    82% всех платежей в Казахстане безналичные

    8 Июня 2023, 17:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 82% всех платежей в Казахстане осуществляются в цифровом формате. Это делает Казахстан ведущей безналичной экономикой в мире. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Надлежащее регулирование и доступ к национальным базам данных позволили Казахстану стать ведущей безналичной экономикой в мире, 82% всех платежей осуществляются в цифровом формате», - сказал Мусин, выступая на Международном форуме Астана.

    Министр подчеркнул, что в Казахстане предприниматели могут получить лицензии, электронную подпись, разрешения и оплатить налоги в цифровом виде. Наряду с регистрацией бизнеса в Министерстве юстиции инвесторы могут открыть банковский счет за 5 минут. Для иностранных инвесторов выдаются электронные подписи в посольствах.

    Также в стране создана единая платформа недропользователей, выдаются цифровые лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых.

    Кроме того, Багдат Мусин рассказал о доступности документов в мобильных приложениях, которые имеют такую же юридическую силу, как и оригинальные. Казахстанцы имеют возможность оформить купле-продажу автомобилей, сделки по ипотеке, открыть ИП за несколько минут. В сфере здравоохранения граждане могут через мобильные приложения отслеживать свои клинические данные и результаты анализов.

    В столице Казахстана проходит Международный форум Астана под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Цифровой Казахстан МЦРИАП
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