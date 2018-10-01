82 тысячи га орошаемых земель восстановят в ВКО в рамках реализации Послания

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Глава региона Даниал Ахметов сегодня с рабочим визитом посетил Бородулихинский район ВКО, где провел актив, сообщили в пресс-службе акима области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области ознакомился с работой центральной районной больницы, посетил среднюю школу имени Островского, побывал на выставке сельскохозяйственной продукции и народного творчества. Также он встретился с активом и общественностью района, где подробно рассказал о 6 ключевых направлениях Послания Президента народу Казахстана.

В центральной районной больнице внедряется автоматизированная медицинская система, которая стартовала как единственный пилотный проект в регионе с сентября 2017 года. 1 июля текущего года больница перешла на «безбумажный» формат, благодаря которому врачи экономят порядка 40% времени и уделяют его пациентам, что, несомненно, положительно сказывается на оказании медуслуг. Даниал Ахметов остался доволен техническим оснащением медучреждения, а также поручил выделить средства на его ремонт.







Бородулихинская средняя школа функционирует с 1928 года. В ней по программе «Менің мектебім» был оснащен кабинет физики, открыт IT-класс. Аким области посетил эти кабинеты и поинтересовался у учителей казахского и английского языков, программирования методикой обучения и преподавания.

Выставка сельскохозяйственной продукции разместилась в фойе дома культуры. На ней были представлены хлебобулочные, мясные, молочные, кондитерские, колбасные изделия, мед. Кроме того, были выставлены изделия из лозы, ручная сувернирная продукция, валенки, газобетонные блоки, производимые в районе.

На встрече с активом аким ВКО доложил о социально-экономическом развитии региона и рассказал о реализации основных задач Послания Главы государства.

«Нынешнее Послание Президента страны направлено на рост благосостояния казахстанцев и повышение доходов и качества жизни. В Бородулихинском районе в бюджетных организациях трудятся 1400 человек. С 1 января 2019 года их заработная плата повысится в среднем на 35%», - отметил Даниал Ахметов.

Особая задача, поставленная Главой Государства, - «в полной мере реализовать потенциал агропромышленного комплекса». В текущем году в области разработана программа развития сельскохозяйственной отрасли на 2018-2022 годы. С 2019 года планируется реализовать проекты по мясопереработке и по увеличению закупа молока у населения и восстановлению востребованных орошаемых земель площадью 82 тыс га. «В целом нам необходимо довести объемы закупа молока у населения к 2022 году до 54 тыс тонн, из них 33 тыс тонн - через МПП и 21 тыс тонн - через систему сельхозкооперации. Это позволит повысить загруженность местных молокоперерабатывающих предприятий с 29 до 80%. Главная задача - увеличить закуп молока у населения. Тогда каждый человек, находясь у себя дома, будет зарабатывать ресурсы у себя в подсобном хозяйстве. Это ведь то, о чем говорит Президент страны - занятость человека у себя дома», - сказал Даниал Ахметов.

Вторым ключевым направлением Послания является повышение качества жизни. В области проводится системная работа по развитию образования и здравоохранения, куда вкладываются значительные ресурсы. К примеру, за последние три года в сфере образования были реализованы уникальные проекты на 4,9 млрд. тенге. В здравоохранении предпринимаются серьезные шаги по обучению медицинских работников, оснащению клиник медоборудованием по международным стандартам, цифровизации отрасли. На эти цели за последние 3 года было вложено около 30 млрд тенге.







В завершении встречи представители общественности, сфер промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства и депутаты выступили с планами работ, которые реализуются в регионе в рамках Послания Главы государства.