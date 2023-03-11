82 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 11 марта лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 752 человека (–1 573+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находится 130 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 622 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За сутки в Казахстане коронавирусом заболели 82 человека, три человека обратились в медучреждения с симптомами коронавирусной пневмонии.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 2 пациентa,

• в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa,

• на аппарате ИВЛ – 2 пациентa.